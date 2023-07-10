Лавров: доллар себя серьезно дискредитировал, доказал свою ненадежность

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции с главой МИД Омана и Генсекретарем Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В ходе речи он обратил внимание не только на дипломатические аспекты, но и на экономическую ситуацию в мире. В частности, Лавров высказался относительно американской валюты.

«Доллар себя серьезно дискредитировал, доказал свою ненадежность», — заявил дипломат.

Он добавил, что на фоне последних мировых событий многие страны задумываются над тем, как избавиться от американского влияния, снизить зависимость от доллара.

«Эксперты по разному оценивают возможности создания единой валюты, расчетных хабов. У всех экспертов стремление разработать единые механизмы для всех участников процесса. Я считаю, что это здоровый процесс», — высказал мнение глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все больше стран репатриируют золото из западных банков на фоне антироссийских санкций.