В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

В Москве начал работать штаб общественной поддержки кандидата в мэры города Сергея Собянина. С речью на открытии выступил секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Выступая на Покровке, он отметил, что за прошедшие годы в Москве произошло много изменений — проблемы, которые волновали жителей, шаг за шагом были решены.

«И как вы знаете, есть много общественных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов, просто много неравнодушных людей, которые готовы и дальше предлагать решение тех проблем, которые есть в Москве», — добавил Толстой.

Задача штаба — сплотить все общественные силы и движения, всех москвичей ради общей победы. По словам Толстого, пространство на Покровке объединит не только авторитетных профессионалов, лидеров мнений, но и всех жителей, которые готовы делиться идеями по развитию столицы. К слову, на них всегда опирается Сергей Собянин, решая задачи, стоящие перед властями столицы России.

Свои слова благодарности и поддержки в ходе открытия штаба высказал художественный руководитель «Театра Олега Табакова» и доверенное лицо Сергея Собянина Владимир Машков.

«Я горд, счастлив быть в такой команде. <…> Москва для меня, вот образно скажу, это как космодром, который развивается и запускает в психосферу ракеты мечты, знаний, и это подхватывает вся страна», — подчеркнул Машков.

Прежде стало известно, что президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы. Глава государства наблюдает за работой действующего городского главы и высоко оценивает ее.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин официально стал кандидатом на пост мэра Москвы.