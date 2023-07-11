«Всегда заказываю»: почему Буланова никогда не готовит дома

Может причина в том, что молодой муж сделал подарок артистке стоимостью 50 миллионов рублей?

Уже почти ровно месяц в центре Санкт-Петербурга работает ресторан певицы Татьяны Булановой, который называется «Гастрономика по-новому». Молодой муж не пожалел 50 миллионов рублей и сделал шикарный свадебный подарок, пишет издание StarHit.ru.

Торжественное открытие состоялось еще в середине июня, но тогда, по словам артистки, не все моменты успели довести до конца. Теперь вместе с шеф-поваром Юрием Головым они продумали меню и решили показать общественности обновленные позиции.

Звезда призналась, что следит за тем, что происходит в заведении, поэтому часто приезжает сюда не только с детьми и молодым мужем, но и одна.

«Мой фаворит — клубничный суп с охлажденным Prosecco. Он дает такую сладость, а просекко уравновешивает это все. Не подумайте, что я алкоголичка, просто мне нравятся все закуски с хлебом. Но самый топ — это паста с крабом. Я всегда ее заказываю», — рассказала 54-летняя певица.

Во время показа меню исполнительница хита «Ясный мой свет» лично относила изысканные блюда к столикам гостей и спрашивала их впечатления.

У ресторана грандиозные планы, и не зря. Ведь первые успехи показывают, что формат семейного заведения с фокусом на итальянскую кухню очень нравится публике. Поэтому уже сейчас у Булановой есть идея развить свой бренд и сделать сеть, чтобы потом продавать его по франшизе.

Во время съемок был и 35-летний муж певицы. Однако он не любит светиться перед журналистами и всегда старается быть в стороне от камер. Семейная жизнь у пары складывается хорошо. Как оказалось, все свои силы влюбленные отдают ресторану, ведь дома готовить не получается.

Когда шеф-повара принесли знаменитую пасту с крабом, то Татьяна неожиданно вспомнила ролики с Юлией Высоцкой.

«Как в этих мемах, где Юля берет мясо с панцирем и перемешивает все», — улыбнулась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Буланова раскрыла секрет своего свадебного платья.