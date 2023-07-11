ФБР и спецслужбы Украины совместно боролись с пророссийскими аккаунтами в сети

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 49 0

СNN: ФБР и СБУ занимались удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях

ФБР и спецслужбы Украины совместно боролись с пророссийскими аккаунтами в сети

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Эти службы причастны к удалению блогов.

Федеральное бюро расследований США вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) вели борьбу с пророссийскими аккаунтами в соцсетях, сообщает телеканал CNN, со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США.

В докладе ФБР обвиняется в том, что оно не проверяло досконально учетные записи, которые СБУ помечало как распространяющие «российскую дезинформацию».

Документ основывался на информации из ряда повесток, которые были направлены комитетом компаниям Meta*, Alphabet, материнской компании Google и YouTube. В рамках дела устанавливалось, занималось ли правительство США цензурой в интернете.

Документ утверждает, что служба безопасности Украины отправляла ФБР списки аккаунтов, которые якобы распространяли «российскую дезинформацию», а ФБР передавали эти списки в управленческие органы социальных сетей.

Среди аккаунтов есть блоги американских журналистов и даже верифицированный аккаунт госдепартамента.

Сообщается, что ФБР не требует удаления контента, а просит просмотреть списки и принять меры, которые администрация социальных сетей сочтет нужными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден нахамил журналисту из-за вопроса об украинском досье ФБР.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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