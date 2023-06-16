Байден нахамил журналисту из-за вопроса об украинском досье ФБР

Американский лидер Джо Байден назвал глупым вопрос журналиста, интересующегося коррупцией. Не понравилось президенту напоминание о ставшем достоянием общественности документе Федерального бюро расследований (ФБР), в котором описывается схема взяточничества на пять миллионов долларов между ним и неким иностранцем. Произошло это, если верить документам, когда Байден служил в офисе Барака Обамы и был вице-президентом.

Журналист газеты New York Post Стивен Нельсон в конце мероприятия в Белом доме спросил у президента США, почему тот значится в украинских файлах ФБР как «большой человек». Согласно материалам, один из топ-менеджеров украинской компании Burisma заплатил Байдену пять миллионов долларов, а потом сохранил записи телефонных разговоров — обеспечивал себе гарантии безопасности после взятки.

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — только и ответил американский лидер репортеру.

Также известно, что одним из руководителей Burisma в те годы стоял сын еще тогда будущего главы государства — Хантер Байден. Последний, к слову, фигурировал еще в одном скандале — вокруг переговоров Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-президент США, еще будучи у власти, в 2019 году просил украинского коллегу помочь ему возобновить расследование коррупционных связей Хантера Байдена. Позже Трамп рассчитывал получить от Зеленского все результаты. Потом один из американских разведчиков отразил в своем рапорте факт давления президента на власти Украины. Сегодня, спустя несколько лет, комитет по надзору Палаты представителей таки расследует деловые связи семьи Байденов. Белый дом утверждает, что президент никогда не контролировал работу сына, даже не обсуждал.

К слову, сегодня Трампу грозят 400 лет тюрьмы за серию из 37 преступлений, связанных с делом о хранении секретных документов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что атакуют бывшего главу государства.