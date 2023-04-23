Алена Свиридова объяснила, почему отказывается от услуг стилистов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 16

Певица Алена Свиридова выбирает одежду для мероприятий без помощи стилистов

Фото, видео: Пресс-служба журнала «КиноРепортер»; 5-tv.ru

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Тема:
ММКФ

Наряды на светские мероприятия певица принципиально и с большим удовольствием выбирает сама.

Певица Алена Свиридова заявила, что не ищет помощи стилистов при выборе нарядов для мероприятий. Этот процесс она ни с кем не хочет делить, так как наслаждается им от начала и до конца. При этом шопоголиком звезда себя не считает, хотя и признается — периодически в ней просыпается страсть к покупкам, и в гардеробе появляются красивые обновки. Своим взглядом на моду исполнительница поделилась в эксклюзивном видео 5-tv.ru.

В столице накануне выбрали победителей кинопремии для начинающих актеров «Аванс», событие состоялось в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Молодых артистов поддержали состоявшиеся, а после официальной части все развлекались и танцевали на белой вечеринке — с соответствующим дресс-кодом. Свиридова надела топ простого кроя и брюки карго, добавив образу торжественности многоуровневым ожерельем.

«Я иногда прихожу в ГУМ, там у меня знакомые стилисты, но я им, как правило, уже приволакиваю (Выбранные самостоятельно вещи. — Прим. ред.), и они ставят последнюю точку. Потому что это удовольствие — как-то что-то миксовать. Вот эти брюки я купила специально для белой вечеринки. Они, кстати, превращаются в элегантные шорты, но это мы продемонстрируем в другой раз», — смеялась певица.

Премии «Аванс» в этом году получили актеры Елизавета Ищенко, чью работу в сериале «Алиса не может ждать» высоко оценили даже самые строгие критики, а также Кузьма Котрелев, исполнивший запоминающиеся роли в сериалах «ЮЗЗЗ» и «Кафе «Куба». Молодой человек также занят в центральных ролях МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности с премии «Аванс».

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