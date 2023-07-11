Лена Катина и Дмитрий Спиридонов стали родителями

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Бывшая солистка «Тату» Лена Катина родила сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов стали родителями

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Пол будущего ребенка певица сообщила мужу только на восьмом месяце беременности.

Певица Лена Катина родила сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Радостной новостью новоиспеченный отец поделился в своем личном блоге.

«Сегодня в 9:19 я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня», — написал он.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов поженились в 2022 году. Предприниматель много лет боролся с онкологией — врачи нашли у него опухоль щитовидной железы. Супруга всячески помогала ему бороться с недугом.

Для певицы ребенок стал вторым. Первого сына она родила от предыдущего мужа Сашо Кузмановича. С ним Катина была в браке с 2013 по 2019 год.

Спиридонов старается поддерживать теплые отношения с пасынком, при этом мальчик часто видится с родным отцом и поддерживает с ним близкие отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что больной раком муж Лены Катиной не поверил в отцовство.

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