Скидка на возраст? Почему Джо Байден не соблюдал этикет на встрече с Карлом III

Президент США грубо нарушил все правила рядом с королем Карлом III. Как это повлияет на его репутацию и отношения между двумя странами?

Джо Байден не мог не знать правил этикета на встрече с монархом, поэтому грубые нарушения с его стороны можно оправдать возрастом и состоянием здоровья. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева, комментируя недавнюю встречу президента США и короля Великобритании.

«Правила достаточно простые при встрече с монархом. Байден их не знать не мог. Надо сделать скидку на возраст, потому что Байден наверняка и болеет, и возраст не позволяет придерживаться всех правил», — отметила эксперт.

Одним из нарушений на встрече было рукопожатие. Они одновременно пошли навстречу друг другу с протянутыми руками, но, хоть оба являются главами государств, их все нельзя считать равными. Так как монарх, по стандартным правилам, — неприкасаемая личность.

«Трогать руками традиционно его запрещено. <…> Правило такое, что в гостях всегда надо ходить за хозяином, но Байден этого не придерживается», — продолжила Николаева.

Произошедшее вряд ли повлияет на отношения США и Великобритании, считает эксперт. Однако Карл III был удивлен тому, что увидел — так посчитали сами британцы, увидев его лицо. Николаева же отметила, что монархи хорошо воспитаны и всегда маскируют свое удивление.

Ранее 5-tv.ru показывал, какие именно правила нарушил Джо Байден на встрече с королем Карлом III.