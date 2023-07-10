Как не красиво: Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

Daily Mail: Джо Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III

Как не красиво: Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III

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Неужели американский лидер не изучил все нюансы перед общением с монархом?

Президент США Джо Байден дважды нарушил протокол во время встречи с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает издание Daily Mail, указав на то, что американский лидер явно не слушал инструктаж.

Так, президент Штатов сначала похлопал монарха по спине. А затем еще и обогнал его на несколько шагов.

К слову, в июне Байден, по всей видимости, забыл, что королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни. Иначе нельзя объяснить реплику «Боже, храни королеву», произнесенную им в конце речи на саммите сообществ по безопасности в Университете Хартфорда штата Коннектикут.

Оговорки и странные выходки стали для Байдена обыденностью, их он совершает регулярно. Недавно он в очередной раз перепутал Украину с Ираком, и на полном серьезе заявил, что президент РФ Владимир Путин проигрывает в столкновения на иракских территориях. Толпа из раза в раз продолжает осмеивать возрастного политика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден снова потерялся на сцене после выступления с речью в честь Дня независимости США.

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Как не красиво: Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III

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