«Надо как-то крепиться»: Ханна оказалась под капельницей
Певица Ханна оказалась под капельницей из-за плотного рабочего графика
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Что случилось со здоровьем звезды?
Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова. — Прим. ред.) пожаловалась на проблемы со здоровьем. Дело в том, что в последнее время у знаменитости очень сильно загружен рабочий график.
Певица Ханна оказалась под капельницей.
«Семь концертов за восемь дней бесследно не проходят. Впереди куча съемок и концерт в Витебске. Надо как-то крепиться», — написала дива в социальной сети.
Однако далеко не все пользователи разделяют такой порыв к работе. Они не понимают, почему Ханна так много работает, ведь ее муж — продюсер Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. ред.) — хорошо зарабатывает.
За генерального директора лейбла Black Star артистка вышла замуж в 2015 году. Спустя три года у них родилась дочь Адриана, а в начале 2023 супруги вновь стали родителями — на свет появилась девочка Камилла.
Певица ведет достаточно активную и насыщенную жизнь, успевает совмещать работу и материнство. Несмотря на плотный график, знаменитость уже задумалась о третьем ребенке.
Ранее 5-tv.ru писал, на какие моменты Ханна обращает внимание в воспитании.
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