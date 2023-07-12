«Надо как-то крепиться»: Ханна оказалась под капельницей

Что случилось со здоровьем звезды?

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова. — Прим. ред.) пожаловалась на проблемы со здоровьем. Дело в том, что в последнее время у знаменитости очень сильно загружен рабочий график.

Певица Ханна оказалась под капельницей. Фото: Instagram* / offi_hanna

«Семь концертов за восемь дней бесследно не проходят. Впереди куча съемок и концерт в Витебске. Надо как-то крепиться», — написала дива в социальной сети.

Однако далеко не все пользователи разделяют такой порыв к работе. Они не понимают, почему Ханна так много работает, ведь ее муж — продюсер Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. ред.) — хорошо зарабатывает.

За генерального директора лейбла Black Star артистка вышла замуж в 2015 году. Спустя три года у них родилась дочь Адриана, а в начале 2023 супруги вновь стали родителями — на свет появилась девочка Камилла.

Певица ведет достаточно активную и насыщенную жизнь, успевает совмещать работу и материнство. Несмотря на плотный график, знаменитость уже задумалась о третьем ребенке.

Ранее 5-tv.ru писал, на какие моменты Ханна обращает внимание в воспитании.

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