«Потерялись исторические ценности»: на что Ханна обращает внимание в воспитании

Певица активно прививает своей старшей дочери уважение к своим предками и наследию страны через книги и рассказа.

Ханна (настоящее имя Анна Иванова. — Прим. ред.) убеждена, что потерялись исторические ценности. Своими мыслями певица эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на звездной премии «Мама года 2023», где журнал MODA topical наградил ее в номинации «Стильная мама».

По мнению Ханны, дети стали более посредственными и уделяют меньше времени истории своей страны, а также заслугам предков.

«Немножко потерялись исторические ценности, ценности нашей страны, как все начиналось, ценности наших бабушек и дедушек», — убеждена певица.

Сама Ханна старается вложить в сознание своих детей историческое наследие. Певица читает старшей дочери Адриане книги по истории, а также побольше рассказывает про жизнь старшего поколения.

«Нужно проявлять любовь к своим предкам. Это однозначно», — убеждена артистка.

На звездной премии «Мама года 2023» певица поделилась, что с появлением детей она стала более благодарной и радуется каждому прожитому дню. По признанию Ханны, иногда она чувствует себя плохой мамой, ведь хейтеры обвиняют ее в том, что она уделяет мало времени дочкам, так как сосредоточена еще на карьере и самореализации. Однако расстраивается певица недолго: артистке оказывают коллоссальную поддержку ее собственная мама и муж.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно родившая певица Ханна заявила о готовности к третьему ребенку.