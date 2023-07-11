Зеленский истерит и паникует, даже не доехав до саммита НАТО

Зеленский перед саммитом в Вильнюсе раскритиковал НАТО за неготовность принять Украину в альянс
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut
Еще до встречи с представителями НАТО президент Украины заговорил о судьбе отношений страны с альянсом.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководство НАТО и страны объединения, еще даже до начала саммита. Ожидается, что основной темой диалога на встрече станут условия для вступления Украины в альянс. Но Зеленский недоволен и этим.
«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины…» — написал Зеленский.
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Иронично, но кажется, украинский лидер случайно проговорился об итогах предстоящего саммита. Вполне можно ожидать, что страны НАТО продолжат поддерживать и «дружить» с Украиной, но в объединение страну включать даже не собираются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в НАТО — очень опасно для европейской безопасности. 5-tv.ru рассказывал, какие негативные последствия повлечет за собой членство Украины в НАТО.
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