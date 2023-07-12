Белый дом США анонсировал «важное заявление» по ситуации на Украине

Ранее стало известно о неготовности НАТО принять Украину в альянс. От государства ждут выполнения нескольких условий.

В Белом доме США объявили о важном сообщении для Украины. Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, тема коснется гарантий безопасности.

Так, лидеры стран G7 («Большая семерка» — Прим. ред.) объявят о планах помочь Украине в создании вооруженных сил для защиты.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе союзники договорились о многолетней программе помощи для Украины и создании совета Украина — НАТО. Но страны заинтересованы в том, чтобы достичь двусторонних гарантий.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о необходимости отменить план действий для Украины по вступлению в альянс. Для этого стране придется провести ряд реформ. Зеленский на решение стран — членов альянса публично не отреагировал, хотя ранее возмущался отсутствием конкретных решений НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что НАТО согласовало декларацию по вопросу приема Украины в альянс.