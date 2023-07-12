Белый дом США анонсировал «важное заявление» по ситуации на Украине

|
Рита Миронова
Рита Миронова 13 0

Белый дом: 12 июля будут объявлены гарантии безопасности для Украины

Белый дом США анонсировал «важное заявление» по ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Vollmer

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее стало известно о неготовности НАТО принять Украину в альянс. От государства ждут выполнения нескольких условий.

В Белом доме США объявили о важном сообщении для Украины. Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, тема коснется гарантий безопасности.

Так, лидеры стран G7 («Большая семерка» — Прим. ред.) объявят о планах помочь Украине в создании вооруженных сил для защиты.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе союзники договорились о многолетней программе помощи для Украины и создании совета Украина — НАТО. Но страны заинтересованы в том, чтобы достичь двусторонних гарантий.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о необходимости отменить план действий для Украины по вступлению в альянс. Для этого стране придется провести ряд реформ. Зеленский на решение стран — членов альянса публично не отреагировал, хотя ранее возмущался отсутствием конкретных решений НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что НАТО согласовало декларацию по вопросу приема Украины в альянс. 

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

11:41
Воинственные карлики: почему Берлин начал отказывать Киеву в поставках вооружения
11:33
Белый дом США анонсировал «важное заявление» по ситуации на Украине
11:29
Туристы из России оказались заблокированы в горах Индии
11:21
Отхватить «жирный» кусок любой ценой: какие бизнес-схемы использовал Евгений Пригожин
11:15
«Резервы подтянули»: ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении
11:03
Птица попала в фюзеляж самолета при взлете в Новосибирске

Сейчас читают

Молдавия должна остаться в СНГ, а не смотреть на Румынию и НАТО — соцопро
«Это мои дети»: Александр Домогаров в свой юбилей рассказал о главных достижения в жизни
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео