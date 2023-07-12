Валерий Кипелов поделился секретом долголетия

Легенда отечественного хэви-металла поделился секретами творческого долголетия и безусловной любви публики.

Рок-музыкант Валерий Кипелов стал гостем музыкального шоу «Соль» на РЕН-ТВ, где дал большое интервью, приуроченное к 20-летию группы «Кипелов». Экс-солист «Арии» ответил на множество вопросов, в том числе и о том, как ему удается удерживать любовь слушателей и даже сейчас.

Один из ведущих шоу, рэпер Рич в беседе с Кипеловым обратил внимание на то, что с рок-музыкантом очень комфортно общаться.

«Мы с таким количеством музыкантов разговариваем. Там солист сидит, ему 35 лет, он уже просто король. А вы вот такой скромный, как будто с соседом по гаражу общаешься», — заметил Рич.

После этого вопроса Кипелов обратил внимание на то, что именно это позволяет его группе оставаться любимой у зрителя на протяжении долгих лет.

«Вот я сколько раз обращал внимание, когда выходит вот такой человек на сцену, я ему не верю. Ты выходишь к своим поклонникам не как сверху: „Я такой крутой, да я вот сейчас“. Нет, ты выходишь к друзьям поделиться, что у тебя внутри. Вот это самый главный рецепт», — раскрыл секрет Кипелов.

Кстати, 12 июля Валерию Кипелову исполнилось 65 лет. Из них он 43 года посвятил сцене.

Ранее писал, что рок-музыкант Валерий Кипелов удостоен звания Заслуженного артиста России.