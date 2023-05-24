Рок-музыкант Валерий Кипелов удостоен звания Заслуженного артиста России

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Недавно артист ездил в Сирию, чтобы провести концерт для российских бойцов.

Рок-музыкант Валерий Кипелов удостоен звания Заслуженного артиста России

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

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Российский музыкант Валерий Кипелов удостоился звания заслуженного артиста России. Соответствующий статус лидеру группы «Кипелов» присвоил президент страны Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту», — указано на официальном портале правовых актов.

До создания собственной группы Кипелов был вокалистом легендарной «Арии», на музыке которой выросли многие жители страны. В коллективе рок-музыкант работал с 1985 по 2022 год, после чего ушел в «сольное плавание».

В начале мая Валерий Кипелов посетил Сирию, чтобы выступить перед российскими бойцами. Музыкант исполнил не только собственные хиты, но и песни Великой Отечественной войны. О концерте тогда сообщали в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Юта получила звание заслуженной артистки России.

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