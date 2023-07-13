«Увидимся»: Джонни Депп обратился к россиянам

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Полина Долгова
Полина Долгова 140 0

Актер Джонни Депп обратился к российским зрителям перед премьерой «Жанны Дюбарри»

«Увидимся»: Джонни Депп обратился к россиянам

Фото: www.globallookpress.com / Cliff Owen - CNP

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Звезда Голливуда в скором времени посетит Калининград.

В сети появился слитый видеоролик обращения американского актера Джонни Деппа к поклонникам из России. Его будут транслировать перед началом показа фильма с его участием «Жанна Дюбарри», сообщает издание Eprimefeed.

Премьера картины в России состоится 20 июля. В ней Депп играет роль Людовика XV. Обращаясь к аудитории, он выразил благодарность за интерес и отметил возможность скорой встречи.

«Берегите себя, увидимся», — сказал звезда Голливуда в конце своего послания.

Депп уже обращался к россиянам с подобными видеооткрытками, в 2021 году он поприветствовал поклонников на русском языке.

Прежде сообщалось о вероятности того, что звезда «Пиратов карибского моря» прилетит в Россию за 370 тысяч долларов по приглашению группы «ЯМОРЕ». По словам участника группы, изначально музыкальные исполнители говорили о большой сумме, но затем гонорар был сокращен, с условием проведения экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Ранее 5-tv.ru писал, что Депп похвалил дочь за съемки в сериале с «опасными» сценами.

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