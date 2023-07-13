Актер Иван Краско экстренно госпитализирован в реанимацию Петербурга

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 889 0

Плохо артисту стало в районе полудня.

Актер Иван Краско экстренно госпитализирован в реанимацию Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Актера Иван Краско экстренно увезли в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитый артист попал в один из профильных кардиологических центров Северной столицы.

По предварительным данным, медики диагностировали у актера проблемы с сердцем, вызванные неблагоприятными последствиями инсульта. Краско в настоящий момент находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей.

В больницу Краско увезли в районе полудня 13 июля после того, как он почувствовал недомогание и вызвал скорую.

Ранее умерла вдова Андрея Краско, сын актерской династии, внук Ивана Краско, рассказал 5-tv.ru о причине смерти своей матери Мириам Александрович.

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