Актер Иван Краско экстренно госпитализирован в реанимацию Петербурга

Актера Иван Краско экстренно увезли в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитый артист попал в один из профильных кардиологических центров Северной столицы.

По предварительным данным, медики диагностировали у актера проблемы с сердцем, вызванные неблагоприятными последствиями инсульта. Краско в настоящий момент находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей.

В больницу Краско увезли в районе полудня 13 июля после того, как он почувствовал недомогание и вызвал скорую.

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