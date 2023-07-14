Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 июля?

В пятницу дела могут идти кувырком. Энергии столкновения будут мешать ровному течению жизни. Весьма вероятны срывы планов, отмены и задержки. Люди могут отказываться от договоренностей и менять свои решения.

Совет дня: не планируйте на пятницу по-настоящему важные дела. Перенесите на другие даты коммерческие сделки, покупку дорогостоящего имущества, судьбоносные встречи и переговоры

Предостережение дня: пятница потенциально травмоопасный день, особенно ля тех, кто по жизни часто имеет дело с колюще-режущими предметами. Не забываем про технику безопасности и усиливаем концентрацию.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.