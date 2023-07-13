Первые недели — самые сложные: как раз и навсегда бросить курить

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Онколог Нефедов: отказаться от курения поможет смена связанных с привычкой ритуалов

Первые недели — самые сложные: как раз и навсегда бросить курить

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Многие курящие осознают вред и опасность привычки, однако вместе с тем признают — отказаться зачастую невероятно сложно. Но все-таки возможно!

О вреде никотина знают даже самые заядлые курильщики. Среди них есть и те, кто буквально мечтает избавиться от пагубной привычки. Но им что-то вечно мешает. В беседе с Lenta.ru врач-онколог Андрей Нефедов рассказал способ, который точно поможет бросить курить.

Первое — смена привычных ритуалов. К примеру, перестать употреблять кофе. Ведь зачастую вместе с этим бодрящим напитком рука тянется и к сигарете. Также стоит отказаться от употребления алкоголя, потому что из-за его влияния ухудшается самоконтроль.

«Вместо этого можно воспользоваться другими ритуалами: глубоким дыханием, прогулкой, питьем воды из трубочки. Эти действия помогают имитировать процесс курения и снижать тягу к никотину», — пояснил специалист.

Помимо этого важно четко для себя решить, что вы намерены навсегда бросить курить. Осознать это, прийти к этому и объяснить себе, почему и зачем это делаете. И при каждом желании закурить нужно напоминать себе о принятом решении и останавливать себя. Первое время, предупредил врач, будет сложно. Могут возникать противоречивые мысли, торги с собой.

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Также следует заручиться поддержкой близких и родных. С ними можно делиться навязчивыми мыслями о курении и своем стойком желании избавиться от вредной привычки. Вместе с тем следует воспользоваться дыхательным упражнением, имитирующим процесс курения. То есть на три счета вдыхать, на три задерживать дыхание и на шесть выдыхать.

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