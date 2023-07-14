Огненное ДТП: два грузовика столкнулись в Москве, один из них сразу же загорелся

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 170 0

Два грузовика столкнулись в Москве, один из них загорелся

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кто кого не пропустил на дороге, уже начали выяснять.

На юго-востоке Москвы произошло жуткое ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии один из большегрузов загорелся. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры последствия аварии.

ДТП произошло неподалеку от МКАД на Рябиновой улице возле дома 55. Один из грузовиков пересекал перекресток, поворачивая налево. Когда маневр был почти совершен, в него влетел другой грузовик. Тут же один из них загорелся.

На место ЧП выехали экстренные службы. Съезд с улицы Генерала Дорохова на улицу Рябиновая временно перекрыт. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как утиное семейство устроило массовое ДТП на московской кольцевой.

Огненное ДТП: два грузовика столкнулись в Москве, один из них сразу же загорелся

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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