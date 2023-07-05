Утиное семейство устроило массовое ДТП на московской кольцевой

Утиное семейство стало виновником массовой аварии на МКАД. Увидев птиц на дороге, водитель грузовика решил их пропустить. То же самое сделал и водитель минивэна.

А вот для следующих за ними машин и их водителей все это стало полной неожиданностью. В итоге пострадало шесть машин. Зато все утки целы.