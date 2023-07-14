«Я трижды прощался с жизнью»: как Солодуха смог победить алкоголизм

Звезда «Здравствуй, чужая милая» признался, что девять лет употреблял спиртное.

Многие представители творческих профессий злоупотребляют алкоголем. Ни миновал такой путь и белорусского артиста Александра Солодуху. О том, как он смог победить пагубное пристрастие, исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» рассказал на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

«Я трижды прощался с жизнью», — уверяет Солодуха изданию dni.ru.

И в августе 1994-го ему стало казаться, что он уходит. Но тогда какой-то голос сверху сказал ему, что он не может умереть, так как у него есть обязательство — поднять сыновей.

Также ключевую роль восстановления сыграл отец Игорь, который помог артисту осознать, что стремление пить и гулять только мешает ему быть счастливым.

Оказалось, что батюшка прошел через подобные испытания, стоял у последней черты, а теперь сам помогает людям.

«А еще он помог избавиться от лишнего веса: я тогда похудел на 25 килограммов за три месяца», — рассказал он.

По итогу, он девять лет употреблял только спиртное, а лишь потом стал позволять себе во время отдыха бокал вина или шампанского, чтобы просто выдохнуть после стресса.

По словам Солодуха, только сам человек может повлиять на свою зависимость и найти силы остановиться. К сожалению, не у всех есть такие внутренние ресурсы и возможности — помочь себе.

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