Путин обсудил с членами Совбеза дополнительные меры защиты важных объектов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 59 0

Прошлое собрание было посвящено теме санкционного давления западных стран на Россию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Темой собрания стало обсуждение дополнительных мер защиты критически важных объектов.

После приветствия президент передал слово докладчику — директору ФСБ Александру Бортникову.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе Совбеза президент заявил — у стран, которые устраивают сложности для России, ничего не получалось и не получится.

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