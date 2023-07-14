Зампред Госдумы Борис Чернышов пострадал в ДТП
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Пострадавшего политика экстренно доставили в больницу.
Фото: www.globallookpress.com / State Duma Russia
Зампред Госдумы Борис Чернышов получил травму в ДТП. Авария произошла возле аэропорта «Шереметьево».
Как стало известно 5-tv.ru, политик находился на пассажирском сидении, он получил перелом плечевой кости и был доставлен в больницу.
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