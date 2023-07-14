Оговорочка: Шольц пригласил Украину в НАТО

Зал в это время просто взорвался от смеха.

Оговорки становятся все более популярным занятием у западных политиков. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутал Швецию с Украиной, отвечая на вопрос о вступлении страны в НАТО.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», — сказал Шольц.

Зал в это время просто взорвался от смеха.

Напомним, что Германия против вступления Украины в НАТО из-за опасения обострения конфронтации с Россией. Также в стране считают, что присоединение Киева к блоку может позволить российской стороне «потенциально протестировать статью пять» Устава НАТО о коллективной обороне.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено и страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Германия не хочет вступления Украины в НАТО.