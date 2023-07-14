Оговорочка: Шольц пригласил Украину в НАТО

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Канцлер ФРГ Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о расширении НАТО

Оговорочка: Шольц пригласил Украину в НАТО

Фото: Reuters / ANNEGRET HILSE

Читайте нас в: Дзен Новости

Зал в это время просто взорвался от смеха.

Оговорки становятся все более популярным занятием у западных политиков. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутал Швецию с Украиной, отвечая на вопрос о вступлении страны в НАТО.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», — сказал Шольц.

Зал в это время просто взорвался от смеха.

Напомним, что Германия против вступления Украины в НАТО из-за опасения обострения конфронтации с Россией. Также в стране считают, что присоединение Киева к блоку может позволить российской стороне «потенциально протестировать статью пять» Устава НАТО о коллективной обороне.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено и страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Германия не хочет вступления Украины в НАТО.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

15:52
Гусеницы и удав: опубликован необычный райдер Люси Чеботиной
15:41
«Жена не слушала»: почему мужчина в Подмосковье убил свою четырехлетнюю дочь
15:28
Квантовая сеть объединит четыре российских вуза
15:24
Следствие просит арестовать семью Чекалиных из-за пользования интернетом
15:20
Огромная проблема на выборах президента: Байдену предрекли настоящую катастрофу
15:12
«Жива и здорова»: в горах Адыгеи отыскали пропавшую 11-летнюю девочку

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
«Любил красивых девушек»: подруга Киркорова поделилась воспоминаниями о Градском
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео