Шольц против: Германия не хочет вступления Украины в НАТО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

The Daily Telegraph: Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Шольц против: Германия не хочет вступления Украины в НАТО

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Кажется, президента Украины Владимира Зеленского впереди ждет большое разочарование.

В начале недели в Вильнюсе состоится саммит стран НАТО, на котором будет рассматриваться вступление Украины в альянс. Как ни странно, но голосом разума, на этой встрече, вероятно, станет Германия. Как сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на анонимный источник в НАТО, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступит за отсрочку вступления Украины в объединение.

«Берлин неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство», — говорится в сообщении СМИ.

Причиной того, что Германия выступает против немедленного вступления Украины в НАТО, являются опасения обострения конфронтации с Россией, а также то, что присоединение Украины к НАТО может позволить России «потенциально протестировать статью пять» Устава НАТО о коллективной обороне.

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Также в материале издания отмечается, что США, Великобритания и ряд стран ЕС разрабатывают ряд двусторонних гарантий безопасности, которые, как они надеются, помогут защитить Киев в условиях отсутствия членства в НАТО. Однако пока что эти гарантии никак не зафиксированы, а дорожная карта вступления Украины в альянс еще не проработана.

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Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и Турция подписали меморандум по беспилотникам.

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