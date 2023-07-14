«Я снова с музыкой своей…» — как выглядит могила Александра Барыкина

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Полина Долгова
Полина Долгова 31 0

На могиле Александра Барыкина стоит памятник за три миллиона рублей

«Я снова с музыкой своей…» — как выглядит могила Александра Барыкина

Фото: www.globallookpress.com / Igor Primak

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Эффектный монумент стоит около трех миллионов рублей.

Музыкант Александр Барыкин скончался 12 лет назад. Артист ушел из жизни в возрасте 59 лет. Многие его знают как автора таких хитов, как «Букет», «Чудо-остров», «Аэропорт». Его надгробие на Троекуровском кладбище Москвы выглядит чисто и примечательно, пишет издание dni.ru.

Памятник на могиле Барыкина создал скульптор Валерий Белях, который сделал его из цельного камня. Две светло-серые вертикальные стелы с необработанными внутренними краями установлены на общую подставку.

«Я снова с музыкой своей…» — написано на монументе.

Памятник Александру Барыкину Памятник Александру Барыкину. Фото: dni.ru / Феликс Грозданов

На правой стороне выгравирован православный крест, а на левая украшена скульптурой Александра Барыкина в полный рост с гитарой.

Мать артиста пережила сына на десять лет и скончалась в 2021 году. При жизни она рассказывала журналистам, что эффектный монумент стоил около трех миллионов рублей.

И сама она бы не смогла оплатить такое шикарное произведение искусства. Поэтому его стоимость оплатили коллеги по сцене музыканта.

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«Я снова с музыкой своей…» — как выглядит могила Александра Барыкина

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