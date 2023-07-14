«Я снова с музыкой своей…» — как выглядит могила Александра Барыкина
На могиле Александра Барыкина стоит памятник за три миллиона рублей
Фото: www.globallookpress.com / Igor Primak
Эффектный монумент стоит около трех миллионов рублей.
Музыкант Александр Барыкин скончался 12 лет назад. Артист ушел из жизни в возрасте 59 лет. Многие его знают как автора таких хитов, как «Букет», «Чудо-остров», «Аэропорт». Его надгробие на Троекуровском кладбище Москвы выглядит чисто и примечательно, пишет издание dni.ru.
Памятник на могиле Барыкина создал скульптор Валерий Белях, который сделал его из цельного камня. Две светло-серые вертикальные стелы с необработанными внутренними краями установлены на общую подставку.
«Я снова с музыкой своей…» — написано на монументе.
Памятник Александру Барыкину.
На правой стороне выгравирован православный крест, а на левая украшена скульптурой Александра Барыкина в полный рост с гитарой.
Мать артиста пережила сына на десять лет и скончалась в 2021 году. При жизни она рассказывала журналистам, что эффектный монумент стоил около трех миллионов рублей.
И сама она бы не смогла оплатить такое шикарное произведение искусства. Поэтому его стоимость оплатили коллеги по сцене музыканта.
Ранее 5-tv.ru писал, как выглядит могила сгоревшей от рака Веры Глаголевой.
Читайте также
88%
-0.45 100.68
0.79
Нашли ошибку?