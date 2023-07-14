СК назвал причину взрыва автомобиля в Белгороде

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 93 0

СК РФ: причиной взрыва автомобиля в Белгороде стало СВУ

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

Самодельно взрывное устройство (СВУ) стало причиной взрыва автомобиля в Белгороде, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Так, по данным ведомства, взрывное устройство было заложено под днищем авто.

«Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт», — добавляется в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

О взрыве автомобиля в Белгороде стало известно в пятницу, 14 июля. На место ЧП выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пострадал мужчина, находившийся в машине, а также мимо проходившие женщина и ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавших при взрыве авто в Белгороде при необходимости могут отправить на лечение в Москву.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

17:23
Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для военных Белоруссии
17:10
Падшие женщины на сцене МХТ им. Чехова: премьера спектакля «Жизель Ботаническая»
16:51
«Возьму арбалет и прострелю ноги»: женщина в Воронеже никого не пускает в подъезд
16:50
Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц
16:39
Такого нигде нет: что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ
16:38
«Я снова с музыкой своей…» — как выглядит могила Александра Барыкина

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
В Москве молодой парень умер от остановки сердца, вернувшись из Африки
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео