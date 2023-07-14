У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 272 0

Артист путает врачей с помощницей, зовет всех ее именем.

У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции

Фото: Вышинский Денис / ТАСС

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Состояние перенесшего операцию 92-летнего актера Ивано Краско остается тяжелым. У него начались галлюцинации. Об этом рассказала 5-tv.ru помощника артиста Дарья Пашкова.

Врачи дают артисту сильные лекарственные препараты, от которых его клонит в сон. Также артист путает врачей с помощницей, всех называет ее именем. Завтра женщина собирается приехать к артисту.

Пока актер продолжает находиться в реанимации.

В больницу Иван Краско попал 12 июня. Его помощница рассказывала, что у него тогда отказала левая часть тела. По предварительным данным, медики диагностировали у него проблемы с сердцем, вызванные последствиями инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивана Краско экстренно прооперировали.

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