В Петербурге ликвидировали пожар в особняке Утемана

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 2 159 0

Здание является памятником архитектуры. Насколько сильно успел разойтись огонь?

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта разгорелся сильный пожар в особняке Утемана. Огонь успел охватить 100 квадратных метров. Очаг возгорания находился на чердаке.

По данным 5-tv.ru, для тушения было привлечено 32 сотрудника МЧС и шесть пожарных машин.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:58. В 19:09 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС, который говорит о том, что для тушения огня нужно больше сил. Уже в 19:53 от вспомогательных сил отказались и пожар локализовали. Буквально через пять минут специалисты ликвидировали открытое горение, а к 21:34 и вовсе никаких языков пламени не осталось.

Сведений о пострадавших не поступало.

Особняк Утемана является памятником архитектуры. Дом построен в 1886 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео огненного ДТП. Два грузовика столкнулись на юго-востоке Москвы, один из них сразу же загорелся. Авария произошла недалеко от МКАД.

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В Петербурге ликвидировали пожар в особняке Утемана

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