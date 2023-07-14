«Сердце разрывается на части»: умер директор Анны Семенович

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 138 0

Певица Анна Семенович сообщила о смерти ее директора Владимира Цапира

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / ann_semenovich; 5-tv.ru

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Артистка не может сдержать эмоции, о печальной новости в слезах рассказала поклонникам.

Умер директор певицы Анны Семенович — Владимир Цапир. С ним артистка сотрудничала еще с нулевых годов. Мужчина начал работать с артисткой еще водителем, но со временем его карьера пошла вверх.

Семенович вышла на связь с грустной новостью в истории своего личного блога. Она сообщила о кончине близкого человека, из ее глаз слезы лились ручьем. Артистка не назвала причину смерти, но упомянула, что мужчина еще несколько недель назад попал в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи сообщили, что ему требуется операция, а после этого выписали его домой. Уже сегодня утром, 14 июля, директора артистки не стало.

«Сегодня произошло огромное горе. Ушел из жизни мой бессменный директор Владимир Цапир. Человек, который был со мной почти 20 лет. Мое сердце разрывается на части. Сказать, что мне будет вас не хватать — не сказать ничего», — заявила артистка.

Директор певицы Анны Семенович — Владимир ЦапирДиректор певицы Анны Семенович — Владимир Цапир. Фото: Instagram* / ann_semenovich

Она поблагодарила директора за верность, преданность и порядочность. Певица подчеркнула, что впервые поедет на концерт без мужчины. Семенович выразила свои соболезнования родным и близким Цапира и пообещала посвятить ему выступление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался создатель первого реалити-шоу в России Григорий Любимиров.

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