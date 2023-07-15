Не один «лимон»: во сколько звезде «Дома-2» Ермолаевой обошлась свадьба

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Свадьба звезды «Дома-2» Ермолаевой вышла порядка 15 миллионов рублей

Не один «лимон»: во сколько звезде «Дома-2» Ермолаевой обошлась свадьба

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Для ведущей скандального реалити-шоу свадьба была третьей, но скупиться на нее она не стала.

Стала известна сумма, которую ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева потратила с бизнесменом Алексеем Смагажевским на свадьбу. Торжество прошло в День семьи, любви и верности.

Свадьба была роскошной. Пара расписалась в ЗАГСе в Барвихе, а отмечать отправилась в один из лучших отелей столицы с видом на Красную площадь. За время праздника Ермолаева сменила три платья стоимостью до одного миллиона рублей за каждое. Кольца же Смагажевский приобрел в Дубае.

С важным днем пару поздравил певец Филипп Киркоров, а на самом торжестве присутствовали некоторые знаменитости. В их числе солист группы «Градусы», бывшие артисты Black Star Анет Сай, Олег Терновой и другие. Как выяснило издание StarHit.ru паре за все это пришлось выложить порядка 15 миллионов рублей.

К слову, брак со Смагажевским стал для Ермолаевой третьим: в 2011 году она вышла замуж за коллегу по «Дому-2» Никиту Кузнецова, но их союз продлился недолго. Затем девушка была замужем за ресторатором Кириллом Андреевым, которому в 2018 году родила сына, однако и этот брак распался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько блогеру Оксане Самойловой обошлась свадьба.

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