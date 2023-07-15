Выявляется случайно: почему «самый безопасный» рак щитовидной железы может убить

Это вид онкологического заболевания зачастую никак себя не проявляет на первых стадиях, однако сложилось мнение, что он самый безопасный из всех остальных. Почему?

Онкология вне зависимости от типа рака — это всегда риски, опасность и непредсказуемый исход, заявил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru врач-онколог Игорь Гельфанд. Однако сложилось мнение, что рак щитовидной железы среди всех известных стоит буквально особняком из-за того, что он якобы не так опасен, как остальные. Но так ли это на самом деле?

Специалист пояснил, что рак щитовидной железы зачастую диагностируется случайно. Происходит это время планового похода к эндокринологу. Реже — это пациенты, которые идут к медику уже с какими-либо симптомами. К примеру, образованиями в области шеи, метастазами в лимфатических узлах. Либо же те пациенты, которые приходят с жалобами на кашель, удушье, боли в шее. Однако последние симптомы проявляются уже на более поздних стадиях заболевания.

«Безопасного рака щитовидной железы не существует. Самый благоприятно протекающий — это папиллярный рак щитовидной железы, выживаемость пациентов на первых-вторых стадиях может достигать 100%», — рассказал специалист.

Далее в списке стоит фолликулярный рак. Если его обнаружили на ранних стадиях, то выживаемость достигает 100%. Но с метастазами сокращается уже до 70% и меньше. При распространенных формах заболевания показатель снижается. В группе пациентов с третьей стадией данного рака пятилетняя выживаемость составляет 71%, в группе с четвертой стадией — половина больных.

«Наименее благоприятный рак — это медуллярный рак. Выживаемость составляет 70%, при метастазах может уменьшаться до 60-50%. Поэтому благоприятного рака щитовидной железы не бывает. Надо вовремя обследоваться и обращаться к специалисту», — подытожил онколог.

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