Выявляется случайно: почему «самый безопасный» рак щитовидной железы может убить

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

Онколог Гельфанд: рак щитовидной железы зачастую выявляется случайно при обследовании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guido Kirchner; ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ; Reuters; 5-tv.ru

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Это вид онкологического заболевания зачастую никак себя не проявляет на первых стадиях, однако сложилось мнение, что он самый безопасный из всех остальных. Почему?

Онкология вне зависимости от типа рака — это всегда риски, опасность и непредсказуемый исход, заявил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru врач-онколог Игорь Гельфанд. Однако сложилось мнение, что рак щитовидной железы среди всех известных стоит буквально особняком из-за того, что он якобы не так опасен, как остальные. Но так ли это на самом деле?

Специалист пояснил, что рак щитовидной железы зачастую диагностируется случайно. Происходит это время планового похода к эндокринологу. Реже — это пациенты, которые идут к медику уже с какими-либо симптомами. К примеру, образованиями в области шеи, метастазами в лимфатических узлах. Либо же те пациенты, которые приходят с жалобами на кашель, удушье, боли в шее. Однако последние симптомы проявляются уже на более поздних стадиях заболевания.

«Безопасного рака щитовидной железы не существует. Самый благоприятно протекающий — это папиллярный рак щитовидной железы, выживаемость пациентов на первых-вторых стадиях может достигать 100%», — рассказал специалист.

Далее в списке стоит фолликулярный рак. Если его обнаружили на ранних стадиях, то выживаемость достигает 100%. Но с метастазами сокращается уже до 70% и меньше. При распространенных формах заболевания показатель снижается. В группе пациентов с третьей стадией данного рака пятилетняя выживаемость составляет 71%, в группе с четвертой стадией — половина больных.

«Наименее благоприятный рак — это медуллярный рак. Выживаемость составляет 70%, при метастазах может уменьшаться до 60-50%. Поэтому благоприятного рака щитовидной железы не бывает. Надо вовремя обследоваться и обращаться к специалисту», — подытожил онколог.

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