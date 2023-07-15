«Непонятный инцидент»: польский врач попытался пронести в ботинке анализы Саакашвили

Что на это ответят в Варшаве?

Врач из Польши попытался тайно вынести из клиники в Тбилиси образец анализа, взятый у осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Во время визита со стороны одного польского врача имел место непонятный инцидент», — говорится в сообщении.

По словам руководителя министерства Рати Брегадзе, медицинский работник придумал простую схему: спрятать анализы Саакашвили в своем ботинке и пройти охрану. Однако у него не вышло.

На данный момент Брегадзе обратился к МИД Грузии с просьбой поинтересоваться официальной позицией самой Польши по поводу инцидента.

Напомним, в последнее время бывший глава Грузии сильно болеет. Недавно Саакашвили заявил, что у него начали распадаться кости. К слову, врачи опровергли информацию об отравлении политика тяжелыми металлами и не дали согласие на освобождение его из-за решетки. В знак протеста Саакашвили стал отказываться от белковых добавок и парентерального питания.

Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021 года в Грузии после возвращения с Украины, где ему вернули украинское гражданство. Политика обвиняют в нескольких уголовных делах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Саакашвили шокировал своим видом на заседании суда.