«Как прах развеется»: актер Бурляев назвал уехавших из России звезд самозванцами

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Актер Николай Бурляев назвал уехавших из России артистов самозванцами

«Как прах развеется»: актер Бурляев назвал уехавших из России звезд самозванцами

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Актер считает, что беглецы ничего не добьются на Западе. Но будет ли у них шанс возродить карьеру в России?

Российский и советский актер Николай Бурляев известен своей патриотической позицией. И он не понимает, как уехавшие из страны звезды смогли бросить Россию в такой важный и тяжелый момент.

Актер в беседе с изданием utro.ru заявил о том, что у отечественных артистов нет шансов добиться успеха на Западе.

«Успеха добиться нашим отъехавшим „коллегам“… Все те, кто был признан королями, королевами, — все это самозванцы», — заявил артист.

Он добавил, что о таких людях очень точно говорится в Библии.

«Пусть хоть до небес возрастет величие их, но как прах развеется и не останется от них следа», — процитировал строки Бурляев.

Но при этом мужчина допускает, что сбежавшие звезды захотят вернуться в Россию. Только снова занять первые места в шоу-бизнесе или искусстве у них не получится.

Не только Бурляев высказывался о бежавших за границу знаменитостях. По этому поводу еще высказывались и другие деятели культуры: Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин и многие другие артисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Никита Михалков высказался о пикнувших Россию звездах. Кинодел убежден, что бежавшие с Родины знаменитости достигли желаемого, они «сами выгнали из себя страну». А их места уже заняты, поэтому они могут не возвращаться и начинать строить жизнь за границей.

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