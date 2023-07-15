«Как прах развеется»: актер Бурляев назвал уехавших из России звезд самозванцами

Актер Николай Бурляев назвал уехавших из России артистов самозванцами
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Актер считает, что беглецы ничего не добьются на Западе. Но будет ли у них шанс возродить карьеру в России?
Российский и советский актер Николай Бурляев известен своей патриотической позицией. И он не понимает, как уехавшие из страны звезды смогли бросить Россию в такой важный и тяжелый момент.
Актер в беседе с изданием utro.ru заявил о том, что у отечественных артистов нет шансов добиться успеха на Западе.
«Успеха добиться нашим отъехавшим „коллегам“… Все те, кто был признан королями, королевами, — все это самозванцы», — заявил артист.
Он добавил, что о таких людях очень точно говорится в Библии.
«Пусть хоть до небес возрастет величие их, но как прах развеется и не останется от них следа», — процитировал строки Бурляев.
Но при этом мужчина допускает, что сбежавшие звезды захотят вернуться в Россию. Только снова занять первые места в шоу-бизнесе или искусстве у них не получится.
Не только Бурляев высказывался о бежавших за границу знаменитостях. По этому поводу еще высказывались и другие деятели культуры: Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин и многие другие артисты.
Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Никита Михалков высказался о пикнувших Россию звездах. Кинодел убежден, что бежавшие с Родины знаменитости достигли желаемого, они «сами выгнали из себя страну». А их места уже заняты, поэтому они могут не возвращаться и начинать строить жизнь за границей.
Читайте также
88%
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?