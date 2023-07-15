Путин: главная цель зерновой сделки так и не была достигнута

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР о судьбе зерновой сделки

Путин: главная цель зерновой сделки так и не была достигнута

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Президенты обсудили сразу несколько крайне важных мировых тем.

Состоялись телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Основной темой диалога глав государств являлась зерновая сделка. А точнее — ее несоблюдение.

«До сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия — ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений», — доносит тезисы российского лидера пресс-служба Кремля.

Также стороны обсудили визит африканской делегации в Санкт-Петербург и возможность реализации мирной инициативы для урегулирования украинского конфликта.

Путин и Рафамоса договорились продолжить диалог по этому вопросу на саммите Россия — Африка, который намечен на конец июля. Также лидеры договорились провести двустороннюю встречу на этом мероприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин оценил вероятность продления зерновой сделки.

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Путин: главная цель зерновой сделки так и не была достигнута

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