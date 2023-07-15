Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев из-за растущей миграции

Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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Сейчас в стране проживает более семи миллионов мигрантов.

В турецком Стамбуле ввели запрет на выдачу иностранцам вида на жительство (ВНЖ) в связи с растущей миграцией. Об этом сообщает газета Milliyet.

В публикации говорится, что в части населенных пунктов страны число приезжих превысило уже 20%. В самой столице с населением около 15,5 миллиона человек проживает около 1,3 миллиона иностранных граждан. В связи с ростом числа мигрантов власти страны решили приостановить выдачу ВНЖ во всех районах Стамбула.

Постепенное закрытие столицы Турции и других турецких городов для получения первичного ВНЖ идет с октября 2022 года. В Стамбуле сначала речь шла только о десяти районах, однако затем запрет распространился на все остальные. Исключение делают только для тех иностранцев, кто приезжает для обучения, лечения или международной торговли.

В июне в Турции задержали гражданина другой страны по подозрению в подготовке к крупному теракту в Стамбуле. Сообщалось, что иностранца задержали в ходе спецоперации в районе Бахчелиэвлер. Дома у него нашли два незарегистрированных пистолета с патронами и взрывчатку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском МВД отчитались о депортации из страны семи тысяч нарушителей-иностранцев в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2023».

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