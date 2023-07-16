Украинских пилотов готовятся учить летать на F-16 в ЕС: «Нужна пара недель»

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 33 0

Белый дом анонсировал подготовку украинских летчиков на F-16 в ЕС

Украинских пилотов готовятся учить летать на F-16 в ЕС: «Нужна пара недель»

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

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Тема:
Спецоперация

В Белом доме рассказали об этапах новых учений. Но имеет ли это хоть какой-то смысл?

Уже через пару недель в странах Евросоюза может начаться обучение украинских летчиков полетам на истребителях F-16. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CNN.

«Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — сообщил чиновник.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон со своей стороны не будет затягивать процесс выдачи разрешения на обучение, а также передачи всего необходимого для его начала.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США предостерегли Украину от использования F-16.

Тема:
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