В США предостерегли Украину от использования F-16: лишь усугубят положение ВСУ

Американские «чудо-истребители» не смогут обеспечить украинцам превосходство в воздухе, признали заокеанские эксперты.

Американская газета Defense News отреагировала на заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что истребители F-16 помогут украинской армии в контрнаступлении. Эксперты издания назвали это высказывание «столь же смелым, сколь и сомнительным».

«Несмотря на то, что это передовые многоцелевые истребители, небольшое количество F-16 не может ни обеспечить превосходство в воздухе Украине, ни прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи», — говорится в публикации.

Авторы статьи уверены, что использование F-16 лишь осложнит операции и усугубит без того тяжелое положение ВСУ на линии соприкосновения. Эксперты указали на то, что у российских систем ПВО значительно больший радиус поражения, чем у ракет HARM, которые несут F-16.

Таким образом, с получением американских истребителей ВСУ не только не установят паритет с Россией в воздухе, но и понесут еще большие потери, заключают военные аналитики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на днях заявил, что передача американских истребителей F-16 Украине будет рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере. Глава МИД отметил, что российские военные не станут разбираться, оснащен тот или иной самолет ядерным вооружением или нет. В свою очередь Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие, и никакие заверения тут не помогут, подчеркнул Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские истребители F-16 могут пилотировать летчики НАТО.