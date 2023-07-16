Британский принц Джордж вопреки многовековой традиции не будет служить в армии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Родители наследника престола намерены дать сыну «нормальное» воспитание.

Британский принц Джордж вопреки многовековой традиции не будет служить в армии

Фото: Reuters / DYLAN MARTINEZ

Читайте нас в: Дзен Новости

Принц Джордж Уэльский, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, второй в очереди на наследование британского престола не собирается служить в армии вопреки многовековой традиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что принцу, которому 22 июля исполнится десять лет, будет позволено обойти службу в вооруженных силах, если он сам того пожелает. Как оказалось, родители Джорджа хотят дать сыну «нормальное» воспитание, которое подразумевает «свободу следовать своим собственным интересам по мере взросления».

Так, в прошлом месяце девятилетнего принца заметили, когда он с родителями осматривал Итонский колледж. Это вызвало предположение, что Джордж может пойти по стопам своего отца в элитную школу.

Между тем, отмечает издание, «уклонение» от службы в армии было бы «значительным отступлением» от традиций королевской семьи, поскольку монарх является главнокомандующим британскими войсками. Отец, дядя, дедушка, прабабушка и прадед Джорджа служили в армии, придерживаясь многовековой традиции, говорится в статье.

Приводится также цитата историка Доминика Сэндбрука, который заявил, что традиция вступления членов королевской семьи в вооруженные силы придает «решающую легитимность монархии».

Однако родители Джорджа считают, что сейчас «другие правила», и их наследнику не обязательно следовать «старой формуле», по которой он сначала должен отслужить в армии, а затем стать королем.

Сам Джордж, как отмечается, проявил интерес к военной технике на недавнем Международном авиационном показе Royal International Air Tattoo. Юному принцу доверили поднять рампу на транспортном самолете C-17, и он был рад сесть в кабину и «щелкнуть переключателями».

Ранее 5-tv.ru рассказал самые интересные факты о коронации Карла III.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

19:42
Пилот трагически погиб во время авиационного шоу в Финляндии
19:27
Борьба за мирное небо: что сейчас происходит на краснолиманском направлении
19:13
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июля
19:04
Британский принц Джордж вопреки многовековой традиции не будет служить в армии
18:53
Вдова Пьера Нарцисса призналась, что было «не так» с гробом артиста: «Отдали со скидкой»
18:39
ТОП-9 необычных имен, обрекающих детей на вечные страдания

Сейчас читают

Вашингтон в зоне поражения? На что способна новая секретная ракета Северной Кореи
Нашли в квартире мертвой: что стало причиной смерти Джейн Биркин?
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео