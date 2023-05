Операция «Золотой шар»: самые интересные факты о коронации Карла III

Коронация Карла III будет сочетать старинные традиции и современные нововведения.

Коронация британского монарха Карла III — одно из самых ожидаемых и торжественных событий 2023 года. Формально принц Чарльз стал королем еще 8 сентября 2022 года после смерти его матери Елизаветы II, но для британцев, которые очень трепетно относятся к многовековым традициям, он вступит в должность только после помазания 6 мая. Неслучайно в Букингемском дворце к этому мероприятию готовились более восьми месяцев.

Где и когда состоится коронация Карла III? Будет ли королева-консорт Камилла коронована вместе с мужем? Какие знаменитости и монаршие особы из других стран приедут на церемонию? Окажутся ли опальные принц Гарри и Меган Маркл в числе гостей?

Пятый канал собрал самые интересные факты о коронации Карла III.

Где и когда состоится коронация Карла III

Торжественная церемония вхождения на престол 74-летнего Карла III состоится 6 мая 2023-го в 11 часов утра. Вместе с королевой-консортом Камиллой монарх отправится из Букингемского дворца на новой карете Diamond Jubilee по укороченному маршруту протяженностью 2 километра.

В сопровождении королевского эскорта из придворной кавалерии супруги проследуют мимо ликующей толпы британцев в Вестминстерское аббатство, где и состоится коронация. Именно в этой церкви британских монархов короновали последние 900 лет.

Обратный путь король и королева проедут на старинной 260-летней карете Gold State весом 4 тонны, в которой на коронацию в обе стороны путешествовала его мать Елизавета II.

Кто из членов королевской семьи примет участие в коронации

Помимо короля Карла III и его супруги Камиллы, на церемонии будет присутствовать вся семья Уэльских. Известно, что 9-летний принц Джордж, который занимает третье место в очереди престолонаследия, станет одним из пажей во время службы. Традиционно эта честь представляется мальчикам из аристократических семей в возрасте от 12 до 19 лет. Их задача — нести длинный шлейф мантии или платья суверена.

В процессе коронации сначала монарх надевает государственную мантию из красного бархата, отделанного золотым кружевом и горностаем, длиной почти 4,2 метра. После помазания правитель облачается в пурпурную бархатную мантию из горностая длиной 5 метров и весом 13 килограммов. Можно представить, почему без помощи пажей тут не обойтись. Будут ли помогать брату принцесса Шарлотта и принц Луи, пока неизвестно.

Несмотря на натянутые отношения герцогов Сассекских с королевской семьей, Карл III все-таки пожелал увидеть скандальных внука и невестку, а также своих внуков на коронации. Вскоре Гарри подтвердил, что будет присутствовать на торжестве, а Меган Маркл в это время останется дома в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет. Формальным поводом для отказа стал день рождения сына, который совпадает по дате с мероприятием. Известно, что на церемонии принц Гарри будет сидеть лишь в десятом ряду, позади королевской семьи. Почти сразу после исторического мероприятия он полетит домой.

В чем отличие коронации Карла III от традиционной

www.globallookpress.com / Cover Images

Коронация Карла III получила кодовое название «Операция „Золотая сфера“». С одной стороны, официальная церемония будет пропитана духом старинных традиций, с другой — современными элементами, включая некоторые нововведения Елизаветы II.

«Коронация будет отображать роль монарха сегодня и в будущем с учетом давних традиций и подобающего мероприятию великолепия», — сообщается в заявлении Букингемского дворца.

Во время коронации рядом с Карлом III будет находится его супруга Камилла. На торжественной процессии им будет помогать чета Уэльских. Причем принцу Уильяму, как преемнику короля, будет отведена важная роль.

По информации инсайдеров, церемония продлится чуть больше часа и, соответственно, обойдется дешевле, чем пышная трехчасовая коронация Елизаветы II в 1953-м (тогда она стоила 1,74 миллиона долларов, что по настоящему курсу равняется 50 миллионам).

«Это будет короче и проще, чем в 1953 году, но абсолютно по-прежнему по масштабу и зрелищности, соответствующих суверенитету, истории и традициям», — пояснил представитель дворца.

Банкет для гостей организуют за счет правительства.

Какие религиозные конфессии примут участие в коронации

Религиозные обряды играют важную роль на церемонии. Впервые в истории в церемонии коронации британского монарха активное участие примут представители нехристианских конфессий, сообщил Букингемский дворец. Это решение Карла III стало причиной его конфликта с Англиканской церковью, возмущенной нарушением многовековой традиции. Ведь Билль о правах 1688 года обязывает короля заявить, что он «верный протестант». Закон о коронационной присяге также требует обещания короля поддерживать преемственность протестантизма и саму Англиканскую церковь.

Еще со времен Генриха VIII британские короли именуют себя «защитниками веры», однако Карл III подчеркнул, что хотел бы называться «защитником всех верований». Источники подтвердили, что коронация Карла III будет «более религиозной», чем восхождение на престол его матери Елизаветы II. Так или иначе разногласия удалось решить. Известно, что духовный глава Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби проведет службу на коронации Карла III.

Специально по этому случаю патриарх Иерусалима Феофил III и англиканский архиепископ в Иерусалиме Хосам Наум освятили масло для помазания. Оно было получено из оливок, собранных на Елеонской горе за пределами Вифлеема. В его состав вошли кунжут, роза, жасмин, корица, нероль, бензоин и янтарь в соответствии со старинной формулой, используемой по случаю торжества. Примечательно, что старинную рецептуру изменили, исключив компоненты животного происхождения, ввиду приверженности Карла III линии устойчивого развития.

Какой дресс-код будет на коронации Карла III

www.globallookpress.com / Pool

В прошлые столетия на коронациях британская аристократия надевала мантии из алого бархата с отделкой из горностая. Дизайн мантий был придуман еще в XVII веке, хотя впервые церемониальную одежду для пэров создали еще в 1400-х годах. В зависимости от ранга они носили фамильные диадемы и плащи с орнаментами собственного дома. Например, корону герцога можно отличить по восьми клубничным листьям, а корону баронета украшали шесть серебряных шариков.

Карл III потребовал, чтобы пэры предстали на коронации в «обычных парламентских костюмах» либо одежде делового стиля.

Чем будут угощать гостей на коронации Карла III

Банкет для гостей организуют за счет правительства. В качестве главного блюда король Карл и королева Камилла выбрали киш (Coronation quiche) — блюдо французской кухни, представляющий собой пирог с хрустящей корочкой с начинкой из шпината, бобов и эстрагона.

Буквально за считанные дни до торжества Букингемский дворец опубликовал еще три рецепта блюд, которые будут на коронационном столе. Среди них — жаркое из ягненка с маринадом по-азиатски, в состав которого входит горчица, кунжутное и арахисовое масло, соевый соус, чеснок и черный перец. В качестве гарнира к нему подают жареный картофель и зеленый салат.

В список блюд также попали жареные баклажаны. Рецепт их приготовления довольно прост: нарезанные кружочками овощи кладут на разогретую сковороду, заправляют оливковым маслом, паприкой, солью, манговым чатни, молоком, измельченными чесноком и луком. Финальный штрих — горсть изюма и кориандра.

На десерт королевские особы будут есть йоркширский паркин — традиционную выпечку, широко распространенную в северной части Англии. По сути, это имбирный пряник, по виду больше похожий на кекс. В состав выпечки входят мускатный орех, имбирь, патока, ваниль, молоко, овес. Сверху лакомство поливают клубничным сиропом, пудрой и горстью засахаренных фисташек.

Эти блюда британцы смогут повторить дома или попробовать на уличных ярмарках 7 мая, то есть на следующий день после коронации. Праздничные застолья пройдут не только в Лондоне: по всей стране откроют более 3 тысяч точек питания.

Скорее всего, гуляния продолжатся и в следующий день. Поскольку восхождение Карла III приходится на субботу, власти решили перенести выходной день на 8 число.

Сообщается, что на ярмарке британцев будут угощать сосисками в тесте и булочками с тематическими изображениями корги, британского флага и других поп-элементов, посвященных британской королевской семье.

Какие регалии будут задействованы на коронации

Коронационные регалии редко демонстрируются публике. Последний раз драгоценные предметы, символизирующие власть и обязанности монарха, можно было увидеть на коронации Елизаветы II, то есть 70 лет назад. Так, голову Карла III увенчает золотая корона Эдуарда Исповедника, созданная еще в XVII веке.

www.globallookpress.com / Pool

Также на церемонии гости увидят скипетр Государя с крестом (The Sovereign's Orb) и державу (The Sovereign's Sceptre with Cross), перстень суверена (Sovereign’s Ring, 1831), коронационные браслеты (Coronation armills), золотые шпоры, коронационные мечи, золотую ампулу с орлом и ложечку для помазания елеем, а также коронационные облачения и мантии. Все они будут задействованы на коронации в соответствии с Королевской книгой — древним манускриптом «Liber Regalis», составленном приблизительно в 1382 году.

Будет ли королева-консорт Камилла коронована вместе с Карлом III

Покойная королева Елизавета II в 2022 году пожелала, чтобы бывшая герцогиня Корнуольская приняла титул королевы-консорта, когда ее сын Чарльз взойдет на престол. Это значит, что Камилла станет первой монаршей супругой, коронованной после королевы-матери Елизаветы (Прим. ред. — мать Елизаветы II) в 1937-м. Изначально предполагалось, что Камилла предстанет в платиновой короне королевы-матери, однако из-за спорной ситуации с бриллиантом «Кохинур», права на который заявило сразу несколько стран, Букингемский дворец остановил выбор на короне королевы Марии.

Кого пригласили на коронацию Карла III

Коронация Карла III станет важным событием не только для Великобритании, но и стран Содружества. Поэтому в субботу 6 мая 2023 в Лондоне ожидают представителей таких государств, как Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамские Острова, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы Острова и Тувалу.

www.globallookpress.com / Stephen Lock

Как отмечается в заявлении канцелярии Его Величества, за церемонией также будут наблюдать главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, а также лорды-наместники в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломаты, нобелевские лауреаты, сотрудники чрезвычайных служб и общественных организаций.

В том числе Букингемский дворец разослал приглашения 400 молодым людям, работающим в благотворительных фондах, основанных Карлом III и его женой Камиллой.

Известно, что на церемонии будут присутствовать лидеры Венгрии, Ирландии, Польши, Филиппин, Франции, короли Испании и Швеции, князь Монако, японский императорский дом и руководители Евросоюза. Президент США Джо Байден сообщил, что страну на коронации представит его жена, первая леди Джилл Байден. Королева Дании Маргрете II предупредила, что пропустит церемонию из-за хирургической операции.

Лидеры России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы на коронацию нового монарха не приглашены. Но поскольку с этими странами Великобритания поддерживает дипломатические отношения, приглашения на церемонию были высланы послам, в том числе, например, представителям дипломатии Северной Кореи и Никарагуа.

Кто из звезд выступит на коронационном концерте

Известно, что список музыкантов на коронацию Карл III утверждал лично. Так, глава государства заказал 12 новых произведений, в том числе коронационный гимн Эндрю Ллойда Уэббера и коронационный марш Патрика Дойла.

На протяжении всей церемонии руководить музыкой будет органист и мастер хористов Вестминстерского аббатства Эндрю Нетсинг, а дирижировать оркестром станет Антонио Паппано из Королевского оперного театра. На мероприятии также выступят Хор Вознесения и ансамбль византийских песнопений, который исполнит греческую православную музыку в честь покойного принца Филиппа — отца Карла III.

Традиционно коронацию завершит музыкальный концерт в Виндзорском замке, на котором выступят американские поп-звезды Кэти Перри и Лайонел Ричи, британская поп-рок-группа Take That, итальянский оперный певец Андреа Бочелли и автор хита «Lost Without You» Фрея Райдингс.

В преддверии торжества Департамент цифровых технологий Великобритании опубликовал специальный плейлист — поклонники британской королевской семьи могут послушать эти песни. В него вошли 27 композиций, среди которых «Come Together» The Beatles, «Let’s Dance» David Bowie, «A Sky Full of Stars» Coldplay и многие другие.

При этом ряд артистов, среди которых Элтон Джон, Гарри Стайлз, Spice Girls, Эд Ширан, Адель и Робби Уилльямс, неожиданно отказались выступать на коронации по причине загруженного графика. Правда, некоторые издания считают, что это связано с низким социальным рейтингом Карла III среди британцев и рядом скандалов вокруг королевской семьи.

Будет ли коронация показана в прямом эфире

www.globallookpress.com / Stephen Lock

До Елизаветы II коронация британских монархов проходила в закрытой обстановке с участием особо важных и приближенных лиц. Неудивительно, что 2 июня 1953-го церемония ее восхождения на престол, которая впервые транслировалась по национальному телевидению, собрала около 27 миллионов зрителей Великобритании (половину населения королевства). Ее сын Карл III также решил продолжить эту славную традицию. По сообщению Букингемского дворца, мероприятие будет освещаться в прямом эфире BBC с 10:00 до 17:00. Аналитики ожидают, что рейтинги церемонии 2023-го превысят рекорд, установленный в 1953-м.