Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения

Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Принятие Незалежной в альянс не подлежит обсуждению, заявил Джейк Салливан.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе вопрос о членстве Украины в альянсе решен и не подлежит обсуждению. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS.

«Мы очень просто заявили: будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — подчеркнул он.

Между тем по итогам саммита блока был опубликован коммюнике, в котором говорится, что Украина будет приглашена, когда все члены блока достигнут по этому вопросу единогласия.

Также союзники утвердили многолетнюю программу помощи Украине и договорились о создании совета Украина — НАТО. В соответствии с программой, процесс вхождения Незалежной в альянс будет упрощен, но ее членство станет возможным только после выполнения всех ранее поставленных условий.

Сам Салливан в ходе встречи заявил, что принятие Украины в НАТО сегодня означало бы войну альянса и США с Россией. Он отметил, что страны — члены блока пока не готовы принимать страну в свой состав.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем президент Украины Владимир Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе.

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