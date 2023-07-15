Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину

Илон Маск заявил, что ничего хорошего из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву не выйдет
Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE
Предприниматель резко раскритиковал администрацию президента Джо Байдена.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал администрацию президента Джо Байдена и предупредил о серьезных негативных последствиях поставок США Украине кассетных снарядов. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
«Ничего хорошего из этого не выйдет», — написал предприниматель.
Илон Маск напомнил, что Соединенные Штаты Америки всегда осуждали тех, кто используют кассетные боеприпасы, однако теперь сами отправляют их Украине для применения в боях. Происходящее он назвал лицемерием.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что удар ВСУ по Токмаку кассетными бомбами является прямом актом геноцида.
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