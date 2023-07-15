Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 39 0

Илон Маск заявил, что ничего хорошего из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву не выйдет

Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Предприниматель резко раскритиковал администрацию президента Джо Байдена.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал администрацию президента Джо Байдена и предупредил о серьезных негативных последствиях поставок США Украине кассетных снарядов. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«Ничего хорошего из этого не выйдет», — написал предприниматель.

Илон Маск напомнил, что Соединенные Штаты Америки всегда осуждали тех, кто используют кассетные боеприпасы, однако теперь сами отправляют их Украине для применения в боях. Происходящее он назвал лицемерием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что удар ВСУ по Токмаку кассетными бомбами является прямом актом геноцида.

Тема:
Спецоперация
15 июл
NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления
15 июл
«Акт геноцида»: удар ВСУ по Токмаку кассетными бомбами был направлен на мирное население
15 июл
«Другая сторона медали»: что итальянский художник хотел сказать муралом в Мариуполе
15 июл
Хитрые игры Запада: украинские истребители F-16 будут пилотировать летчики НАТО
15 июл
Минобороны: российские бойцы отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении
15 июл
Очень по-американски: смогут ли ВСУ с новой тактикой добраться до Токмака
15 июл
«Он в отчаянии»: почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ
15 июл
Кто попадает в «Крапиву»: ВС РФ захватили планшет ВСУ с важной системой
15 июл
Российские бойцы уничтожают натовское оружие на Украине: лучшее видео из зоны СВО
15 июл
Штурмовики ВКС поразили места скопления боевиков ВСУ в районе Пятихаток
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

20:39
Бред сумасшедшего: Бузова отказалась устраивать свадьбу со своим возлюбленным
20:20
Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину
19:59
NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления
19:42
Дьявол под маской милого старика: почему Джо Байден пристает к детям
19:27
«Зенит» обыграл ЦСКА и в восьмой раз завоевал Суперкубок России
19:19
Суд арестовал подозреваемых в деле о покушении на Симоньян

Сейчас читают

Николай Дроздов рассказал, что его выпишут из больницы через неделю
Сирия, Южный Кавказ, Центральная Азия: стоит ли нам опасаться Турции? — интервью
«Я прямо видела себя в красном длинном платье»: кем хотела быть Юта в детстве
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео