Путин впервые ответил на поставку Западом ВСУ кассетных боеприпасов: «Мы оставляем за собой право…»

Белый дом не успевает поставлять на Украину оружие. ВСУ за сутки тратят до шести тысяч снарядов, а американская промышленность в месяц делает лишь порядка 15-ти. Неужели арсеналы США опустели?

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства заявил, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне СВО.

Путин отметил, что США решили поставить на Украину запрещенные снаряды «не от хорошей жизни». По его словам, американские арсеналы пустеют и другого выхода у Штатов просто нет. Вместе с тем президент напомнил, что в России имеется большой запас различных кассетных боеприпасов, который до сих пор оставался нетронутым.

«Но если они будут применять их против нас, то мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — прокомментировал Путин в эфире одного из федеральных каналов.

Российский лидер добавил, что оценку применению кассетных боеприпасов дала сама администрация США. В Вашингтоне ранее, до решения о поставке, назвали их использование «преступлением».

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами мира. Россия, США и Украина не входят в их число.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые поставки западного оружия ждут ВСУ.