Путин впервые ответил на поставку Западом ВСУ кассетных боеприпасов: «Мы оставляем за собой право…»
Путин заявил о праве РФ на зеркальные действия в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Белый дом не успевает поставлять на Украину оружие. ВСУ за сутки тратят до шести тысяч снарядов, а американская промышленность в месяц делает лишь порядка 15-ти. Неужели арсеналы США опустели?
Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства заявил, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне СВО.
Путин отметил, что США решили поставить на Украину запрещенные снаряды «не от хорошей жизни». По его словам, американские арсеналы пустеют и другого выхода у Штатов просто нет. Вместе с тем президент напомнил, что в России имеется большой запас различных кассетных боеприпасов, который до сих пор оставался нетронутым.
«Но если они будут применять их против нас, то мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — прокомментировал Путин в эфире одного из федеральных каналов.
Российский лидер добавил, что оценку применению кассетных боеприпасов дала сама администрация США. В Вашингтоне ранее, до решения о поставке, назвали их использование «преступлением».
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами мира. Россия, США и Украина не входят в их число.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые поставки западного оружия ждут ВСУ.
- 16 июл
- Неудобная правда: названа главная уязвимость западной техники на Украине
- 16 июл
- Россия эффективно «глушит» сигнал GPS западного оружия на Украине
- 16 июл
- НАТО передает РФ свои технологии: западная техника горит по всей линии фронта
- 16 июл
- Военный эксперт подсчитал боевые потери ВСУ с начала спецоперации на Украине
- 16 июл
- Последствия подрыва Каховской ГЭС — новые подробности
- 16 июл
- Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия высказалась об эмиграции из России
- 16 июл
- ВСУ нанесли удар по машине волонтеров в Алешках в Херсонской области
- 16 июл
- ВС РФ уничтожили станцию Starlink и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
- 15 июл
- Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину
- 15 июл
- NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления
Читайте также
68%
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?