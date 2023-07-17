Трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду Свердловской области

В Свердловской области трехлетнюю девочку госпитализировали из детского сада в больницу после того как она выпила растворитель. Об этом сообщила прокуратура по региону.

Уточняется, что ребенок получил термический ожог ротовой полости. Растворитель девочка нашла в шкафчике, предназначенном для утерянных вещей.

«Растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют во время прогулки дети ее группы. Данная информация будет проверена», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае воспитательницу детского сада казнили за отравление детей в провинции Хэнань. Само происшествие произошло еще в 2019 году — Ван Юнь подсыпала в кашу нитрит натрия.