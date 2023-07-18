Актриса Линдси Лохан впервые стала мамой в 37 лет: «На седьмом небе от счастья»

Голливудская звезда родила сына своему мужу Бадеру Шаммасу в Дубае.

Американская актриса Линдси Лохан сменила статус одной из главных хулиганок и скандалисток Голливуда на звание молодой мамы. 37-летняя звезда родила сына своему мужу — арабскому финансисту Бадеру Шаммасу. Малыш появился на свет 17 июля в Дубае. Там в последнее время и проживают Лохан с супругом. Мальчика назвали красивым именем Луай, что означает «щит» или «защитник». Представитель артистки подтвердил информацию, сообщает издание Page Six.

«Семья на седьмом небе от счастья», — сказал он.

О беременности Линдси Лохан стало известно в марте этого года, она сама рассказала о счастливом ожидании пополнения в личном блоге. Писала, что вместе с избранником чувствует себя благословленной и очень взволнованной. К подготовке к рождению ребенка актриса отнеслась со всей серьезностью. Она даже создала собственную детскую коллекцию декора для дома, вдохновляясь красотой лета и пляжного отдыха.

Лохан и Шаммас начали встречаться в 2020 году. Поначалу влюбленные скрывали от широкой публики свой роман. Они рассказали общественности, что счастливы вместе только когда собрались пожениться. В ноябре 2021 года бизнесмен сделал актрисе предложение и преподнес помолвочное кольцо с бриллиантом весом в шесть карат. И услышал заветное «да».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы «Тату» Лена Катина стала мамой во второй раз. имя мальчику выбрал отец Дмитрий Спиридонов — мальчика назвали Демьяном.

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