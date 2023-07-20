Фото голого Байдена с гениталиями разглядывали на заседании в конгрессе США

Байден-младший предстал голым на слушании по собственному делу — на фотографиях, которые конгрессвумен от штата Джорджия принесла в качестве наглядных доказательств.

Шокирующие снимки подшиты в дело о налоговом мошенничестве. Обвинители настаивают, что Хантер Байден платил сотрудницам своей компании за эскорт-услуги. При этом якобы оформлял все как рабочие расходы собственной юридической фирмы.

Конгрессвумен заключила, что «юристы таким не занимаются». Правда, пафос обвинительной речи оказался снижен — из-за постоянного смеха, которым прерывались слушания.