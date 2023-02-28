Хакеры подставили Генконсульство США в Милане

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Генконсульство США в Милане подтвердило кибератаку на Twitter-аккаунт дипмиссии

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Peters; 5-tv.ru

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Твиттер американцев «украсили» фашистская свастика и украинский флаг.

Украинский флаг и фашистская свастика сегодня «украсили» — если можно так сказать — официальный твиттер-аккаунт Генконсульства США в Милане.

Скандальная публикация сопровождалась надписью на английском, которая гласила «мы все знаем правду». Дипмиссия заявила о кибератаке. Пост смогли убрать лишь через шесть часов. За это время его успели лайкнуть несколько тысяч пользователей.

А половина из них еще и поделилась публикацией с друзьями. Кроме картинки неизвестный хакер, который назвал себя украинцем, успел опубликовать несколько текстов.

В одном из них он, в частности, написал, что раздевать людей догола и привязывать их к столбам только за то, что они говорят на русском языке — это не что иное, как фашизм.

И привел еще несколько ужасных историй, которые якобы видел своими глазами, живя на Украине.

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