Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и десяти физлиц

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 79 0

Новые ограничения коснулись и некоторых чиновников Белоруссии.

Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и десяти физлиц

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Meissner

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Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций российского оборонного и энергетического секторов, а также десяти физических лиц, среди которых министры и чиновники. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД.

Из физлиц перечислены первый вице-премьер Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в новом списке ограничений оказались высокопоставленные военные из Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции в отношении Киргизии. Американцы хотят заставить страну прекратить торговлю с Россией в обход уже введенных ограничений.

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