Автор песен Лещенко, Леонтьева и Гурченко попал в больницу после ДТП

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 280 0

Семена Каминского госпитализировали с внутричерепной травмой.

Автор песен Лещенко, Леонтьева и Гурченко попал в больницу после ДТП

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

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Эстрадный артист, сатирик и писатель Семен Каминский попал в ДТП на 74-м километре автодороги М-2.

Как стало известно 5-tv.ru, 82-летнего мужчину госпитализировали с внутричерепной травмой в одну из подмосковных больниц.

Песни Каминского принесли популярность ВИА «Синяя птица», их исполняли Гурченко, Лещенко, Толкунова, Леонтьев, Шульженко.

Автор обладатель премий «Песня года» и «Золотой теленок». Его первый концерт авторской песни прошел еще в 1966 году в Казани, тогда его он собрал аншлаг.

С 1945 по 1947 он являлся представителем советских оккупационных властей в Германии, в его обязанности входило отслеживание конфискации промышленного оборудования, передаваемого Советскому Союза в качестве репарации.

Также мужчина является не только известным сатириком, но бизнесменом, владельцем сети магазинов в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спорткар Ferrari протаранил металлический забор в центре Москвы.

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